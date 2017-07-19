Transizione 5.0: Urso, su strumento fake news, piattaforma resta aperta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 nov - 'Faccio un appello alle imprese a non ascoltare la campagna di disinformazione, le nuove fake news che stanno circolando su Transizione 5.0. La piattaforma del Gse e' sempre rimasta attiva e nei tre giorni di sabato, domenica, lunedi' sono stati presentati oltre 750 nuovi progetti da parte delle imprese che si aggiungono agli altri gia' codificati per un ammontare di oltre 13.000 progetti, uno strumento finalmente popolare che potevano utilizzare al meglio le piccole e medie imprese e che ha ottenuto un successo straordinario che ha smentito clamorosamente la campagna di disinformazione che sin dall'inizio e' partita per demolire questo strumento che poteva servire e serve proprio piu' alle piccole e medie imprese'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, margine dell'evento "La tradizione del Borgo Orefici" organizzato da Gennaro Sangiuliano a Napoli.

Rivolgendosi alle imprese, Urso ha aggiunto: 'Non ascoltate le ulteriori fake news che stanno circolando, presentate i progetti, noi ci impegniamo a trovare le risorse per soddisfare anche le esigenze di coloro che presenteranno i progetti come possono fare fino al 31 di dicembre. Poi dal primo di gennaio parte anche la nuova Transizione 5.0 in piena continuita' operativa che dispone di altri 4 miliardi di euro', spiegando che si tratta di 'strumenti veramente efficaci sia per rendere efficienti le imprese sotto il profilo energetico, ridurre il consumo e il costo dell'energia sia per consentirgli un unico strumento di attivare il processo di innovazione digitale'. Urso ha quindi ricordato di aver 'convocato una riunione con tutte le associazioni di impresa per martedi' prossimo e in quella sede spiegheremo cosa e' accaduto sinora, come si e' realizzato questo grande successo che nessuno aveva previsto.

Fino a poco mesi fa, si parlava di flop dello strumento, c'era un presidente di Confindustria - importante e significativo - che nella sua assemblea, con me presente, aveva detto che soltanto 800 milioni erano stati assorbiti dalle imprese e che lo strumento era inutile, salvo poi dire quando ne hanno assorbito i 3 miliardi pochi giorni dopo che erano troppo pochi'.

