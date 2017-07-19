Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Transizione 5.0: Urso, Piano sara' esecutivo entro fine maggio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - "Il decreto attuativo era gia' stato realizzato e trasmesso al Mef lo scorso 5 gennaio, in tempi record. Si e' poi deciso, giustamente, di rimuovere il vincolo del 'Made in Europe': abbiamo quindi dovuto riadattarlo. Ora sara' trasmesso all'esame della Corte dei Conti. Entro fine maggio il Piano sara' esecutivo. Nel contempo abbiamo aumentato le risorse a disposizione, che ora ammontano a 9,8 miliardi, utilizzabili sino a settembre 2028". Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al Messaggero rispondendo ad una domanda sulla tempistica per i decreti attuativi per il nuovo iperammortamento Transizione 5.0.

            vmg

            (RADIOCOR) 27-04-26 09:42:35 (0153) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.