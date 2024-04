Transizione 5.0: Destro (Confindustria Veneto Est), piano attivera' forti investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 13 apr - "In un contesto difficile come questo e con tassi d'interesse cosi' alti, le aliquote del Piano Transizione 5.0 sono convinto che saranno sufficienti per attivare un significato processo di investimento da parte delle imprese sul nostro territorio. E le nostre imprese che devono continuare a guardare a una produttivita' che, pure con tutti gli forzi fatti in questi anni, e' ancora bassa ed ha ancora ampi margini di miglioramento in un contesto globale fortemente competitivo".

Cosi' il presidente di Confindustria veneto Est Leopoldo Destro a margine della presentazione del piano Transizione 5.0 attualmente in corso al Centro Congressi di Padova e promosso da Confindustria Veneto Est e Camera di Commercio di Padova.

