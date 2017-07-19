Tpl: Mit, disponibili 750 milioni per rinnovo parco bus
Firmato Dm su fondi Psnms 2024-2028 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - Il ministero delle Infrastrutture informa che sul sito istituzionale si trova pubblicato il decreto direttoriale della DG TPL n.445/2025 che riporta le modalita' di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse relative al II quinquennio di applicazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilita' Sostenibile (2024-2028) destinate alle Regioni. 'Con il suddetto decreto - informa la nota - le Regioni possono da subito utilizzare 750 milioni assegnati con il Psnms per il rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualita' dell'aria con tecnologie innovative'.
