Tpl: Mit, disponibili 750 milioni per rinnovo parco bus -2

II tranche di risorse su orizzonte 2019-33 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - Si tratta della seconda tranche di risorse stabilite dal DI n 81 del 14/02/2020 che, insieme ad altri due decreti interministeriali gemelli, destina circa 3,8 miliardi di euro per il periodo 2019-33 a Regioni, Citta' metropolitane e Comuni superiori ai 100.000 abitanti e Comuni ad alto inquinamento di NO2 e PM10, proprio per l'acquisizione di nuovi bus e relative infrastrutture di supporto al fine di ottimizzare la qualita' del servizio per i cittadini e promuovere la mobilita' green.

