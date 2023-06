Tpl: Atac, al via la trasformazione della flotta con i nuovi bus Mild Hybrid

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - Sono entrati in servizio i primi autobus Mild Hybrid, parte della nuova fornitura di 118 mezzi Atac che verra' consegnata interamente entro fine luglio. I nuovi autobus sono stati presentati questa mattina dal sindaco Roberto Gualtieri, dall'assessore alla Mobilita' Eugenio Patane', dal Direttore Generale di Atac Alberto Zorzan e dal Presidente Atac, Giovanni Mottura, durante un evento a via dei Fori Imperiali. L'acquisto dei nuovi mezzi e' stato perfezionato da Atac tramite piattaforma Consip grazie a finanziamenti pubblici provenienti da Roma Capitale e in parte stanziati dalla Regione Lazio, in applicazione a un decreto del Mims. I nuovi bus sono Mercedes, modello Citaro, mezzi Mild Hybrid che consentono un risparmio nei consumi fino a circa l'8% rispetto a un bus tradizionale. Garantiscono un comfort superiore per i passeggeri e maggiore sicurezza per l'autista. Ospitano 24 passeggeri seduti e 79 in piedi e hanno un posto per portatori di disabilita' motoria. Tutti sono dotati dei nuovi validatori Tap&Go, per l'acquisto immediato del titolo di viaggio con carta di pagamento, presenti a bordo di tutta la flotta Atac.

Dca

(RADIOCOR) 16-06-23 12:05:10 (0289)PA,INF,UTY 5 NNNN