Toscana Pharma Valley: Aboca entra a far parte della rete

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 dic - Aboca, l'azienda di Sansepolcro che si occupa di cura della salute con prodotti 100% naturali, e' entrata in Toscana Pharma Valley, la rete di imprese costituita nel marzo 2019 intorno al progetto di una piattaforma logistico-digitale che verra' realizzata nell'interporto di Guasticce, alle spalle di Livorno. L'ufficializzazione dell'ingresso di Aboca nella rete Toscana Pharma Valley e' avvenuta oggi in Palazzo Strozzi Sacrati, nel corso di una conferenza stampa tenuta dal presidente Enrico Rossi, assieme a Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca e Giuseppe Seghi Recli, presidente della rete Toscana Pharma Valley e amministratore delegato della Molteni. Presenti anche i rappresentanti delle altre aziende che fanno parte di Toscana Pharma Valley: Molteni, Eli Lilly, Kedrion e Gsk Vaccini

Nel frattempo, anche Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, azienda presieduta dall'imprenditore Eugenio Alphandery, ha inviato una lettera di manifestazione di interesse per la partecipazione alla rete Toscana Pharma Valley; ulteriori contatti sono poi in corso con realta' presenti sia in Toscana che in regioni limitrofe, a dimostrazione di un crescente interesse per l'iniziativa

Nei prossimi giorni la rete Toscana Pharma Valley sara' inoltre impegnata in una nuova tornata negoziale con i potenziali partner logistici. L'obiettivo della rete e' concludere la valutazione delle molteplici proposte ricevute per l'inizio del 2020

"Voglio prima di tutto ringraziare il responsabile di questo progetto, Giuseppe Sechi Recli, che ha messo insieme questa rete e questa ipotesi di struttura logistica - ha detto Enrico Rossi - E' un progetto nato di comune accordo tra Regione Toscana e imprese private, per realizzare un magazzino per export e import di farmaci. Si parla di risparmi di diverse decine di milioni l'anno. Ora i farmaci per essere portati all'estero partono da Roma o da Milano. Questa piattaforma, che avra' 150 addetti, sara' anche un grande volano di investimenti. Oggi alla rete si aggiunge Aboca, una grande azienda toscana, che ha un mercato internazionale. Questo, che e' poi un grande atto di politica industriale, sta crescendo piu' di quanto ci aspettassimo quando siamo partiti, e in futuro crescera' ancora. Sono molto soddisfatto".

