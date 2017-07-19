Toscana: ok bilancio Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud
Utile di 330mila euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - E' stato approvato il bilancio d'esercizio 2025 del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud (con sede a Grosseto). Lo segnala l'Anbi (Associazione nazionale consorzi di bonifica) in una nota, informando che l'utile di esercizio, di oltre 330mila euro, verra' destinato in parte a riserva e in parte all'esecuzione di maggiori lavori sul territorio.
com-fro.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 26-07-26 10:00:31 (0129)INF 5 NNNN