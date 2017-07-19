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            Toscana: ok bilancio Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - Il quadro dell'ente si completa con i dati relativi al personale, la cui dotazione organica rimane stabile a 107 dipendenti: 45 operai, 48 tecnici, 9 amministrativi, 2 legali, 2 dirigenti (uno tecnico ed uno amministrativo) e il direttore generale.

            Tra gli impiegati si contano 19 donne, mentre sul fronte dell'aggiornamento professionale nel 2025 sono state erogate complessivamente 1.561 ore di formazione.

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            Gli ultimi video Radiocor

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