Toscana: occupazione femminile, bando welfare aziendale da 7,5 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - La Toscana punta sulla diffusione di piani di welfare aziendale per rafforzare la promozione della parita' di genere e dell'occupazione femminile. Attraverso il Fondo sociale europeo plus 2021/2027, mette in campo due azioni coordinate rivolte a datrici e datori di lavoro: un bando da oltre 7 milioni e mezzo fino al 2025, inserito tra le operazioni di importanza strategica del Pr Fse+, e il progetto di comunicazione Vita Lavoro Toscana, intervento percorso condiviso con le associazioni datoriali e sindacali della Toscana piu' rappresentative. In particolare, il bando sosterra' piani che prevedono misure di welfare a supporto dell'organizzazione familiare: dalla flessibilita' oraria e organizzativa ai servizi per la cura o l'assistenza di figli, anziani, familiari non autosufficienti.

'Vogliamo incoraggiare le aziende ad adottare misure dirette ad agevolare un miglior equilibrio tra vita lavorativa e privata e sostenere la corresponsabilita' dei compiti di cura, migliorando anche la comptetitivita'', spiega il governatore Eugenio Giani.'Credo sia giusto e necessario - afferma l'assessora alla formazione, al lavoro e alle pari opportunita' Alessandra Nardini - parlare di questo tema non sempre e solo al femminile. Questo rappresenta anche uno dei fattori determinanti che spiega la minore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, il piu' frequente ricorso al part time se non addirittura l'abbandono del lavoro in alcuni momenti della vita e una minore presenza femminile nelle posizioni apicali. Tutto questo ovviamente ha come conseguenza anche disuguaglianze retributive e pensionistiche'.

