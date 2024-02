Toscana: occupazione femminile, bando welfare aziendale da 7,5 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Il bando, nel dettaglio, ha una dotazione finanziaria di 7 milioni e 571 mila euro per il triennio 2023-2025, e sosterra' piani di welfare per la conciliazione vita-lavoro elaborati dalle imprese toscane fino a un tetto massimo di 25 mila euro. Potranno accedere ai contributi imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e in generale tutte le datrici e tutti i datori di lavoro con almeno una/un dipendente e con sede legale e/o unita' operativa interessata dal piano di welfare, localizzata in Toscana. Le misure oggetto dei piani sono destinate a donne e uomini, lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, con contratto di somministrazione, con contratto di apprendistato, soci di cooperative, collaboratrici e collaboratori coordinati e continuativi, tirocinanti, ad esclusione dei membri di consigli di amministrazione che non svolgono attivita' lavorativa nell'impresa e titolari di impresa. I progetti potranno richiedere il finanziamento di 3 tipologie di azioni: la definizione del Piano di welfare di conciliazione, alla luce delle caratteristiche e delle necessita' espresse dalle lavoratrici e lavoratori; l'attuazione delle misure previste dal Piano, che potranno prevedere misure di flessibilita' oraria e/o organizzativa, servizi di welfare di conciliazione per la cura o l'assistenza ad anziani o familiari non autosufficienti o per l'educazione e istruzione dei figli o a supporto dell'organizzazione familiare, anche in forma indiretta attraverso un 'credito welfare' (buoni acquisto, rimborso spese, etc.); i finanziamenti, infine, potranno essere concessi anche per la costituzione di una rete di welfare territoriale o inter-aziendale tra piccole e medie imprese.

Con l'avviso potranno essere sostenute anche le imprese che intendono avvicinarsi alla nuova certificazione Uni/Pdr 125:2022, che attesta l'inserimento dei principi di parita' di genere e rispetto delle diversita' negli obiettivi aziendali.

