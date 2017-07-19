Toscana: Mazzetti (FI), giusto riconoscimento Interporto chiave sviluppo territori -2

Governo ha riconosciuto la strategicita' degli interporti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - "Prato - prosegue la parlamentare pratese - e' soprattutto questo: laboriosita', impegno, innovazione, qualita'. Il Governo di centrodestra ha fatto la sua parte: ha riconosciuto il ruolo strategico degli interporti e ha varato una riforma attesa da decenni, di cui anche l'Interporto beneficia. Il futuro e' nell'integrazione tra strada e ferrovia e, ancora una volta grazie a Prato, siamo agganciati al cambiamento. Grazie alla ristrutturazione della galleria ferroviaria 'Direttissima' ci saranno enormi benefici per il trasporto merci nel corridoio europeo, approvata negli anni in cui facevo parte del cda dell'Interporto, con una visione lungimirante dell'allora amministrazione".

Mazzetti fa, infine, rilevare: "Un altro progetto, definito proprio in quegli anni, che ancora stenta a partire, pero', e' il progetto di ampliamento in gran parte ricadente sul comune di Campi Bisenzio, fondamentale per aumentare l'offerta logistica in crescita costante, tant'e' che il Governo ha deciso di incentivare le Zls (Zone logistiche semplificate) in quanto motore di sviluppo, anche se, per far funzionare il tutto, la Regione Toscana deve decidersi ad avere collegamenti efficienti e messi a sistema, complementare fra strade, ferrovie, aeroporti e porti".

