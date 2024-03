Toscana: Ex Farmoplant di Massa, progetto per 'Bio-Remediation'-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 mar - Le attivita' di 'Bio-remediation' consistono in una progressiva declorazione delle falde presenti in una determinata area, ottenuta grazie all'azione di alcuni ceppi batterici, tramite la progressiva sostituzione delle componenti chimiche di cloro ivi presenti con componenti di idrogeno, determinando, cosi', la trasformazione dei contaminanti presenti in sostanze non contaminanti (quali l'etilene). Il sopralluogo si e' reso necessario, su indicazione del Ministero dell'ambiente e di Sogesid Spa, societa' in house dello stesso Ministero, che ha studiato l'area e la sua contaminazione prima di arrivare al progetto definitivo dell'impianto di bonifica attualmente, appunto, in fase di gara, per verificare se e in che modo alcune aree all'interno dello stabilimento Gaia potrebbero essere adatte ad un esperimento di 'Bio-remediation', da estendere in caso positivo alla piu' complessiva area ex Farmoplant nel Comune di Massa. Tale esperimento, proposto da Edison Spa, anche a seguito delle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e come da indicazioni di Sogesid Spa, risulta adatto ai livelli di contaminazione delle falde delle medesime aree da solventi clorurati (tra i quali prevalentemente, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, 1,1-Dicloroetilene e Cloruro di Vinile), quali contaminanti, presenti nell'area ex Farmoplant - evidenziati dalle analisi realizzate negli anni da Sogesid Spa nell'ambito delle attivita' coordinate dalla Regione Toscana - con concentrazioni superiori ai limiti di legge (soprattutto per l'1,1-Dicloroetilene e per il Cloruro di Vinile che risultano presenti in falda in concentrazioni anche pari, rispettivamente, a 80 e 50 volte il limite di legge). Le attivita' di 'Bio-remediation', da realizzarsi, preventivamente, attraverso un 'test pilota', come da protocolli internazionali per questa tecnologia di bonifica, si potranno, quindi, attuare partendo con una prima sotto-fase, della durata di circa 6 mesi, in cui si provvedera' ad analizzare la presenza dei ceppi batterici presenti e la loro capacita' di declorazione in laboratorio, seguita da una successiva sotto-fase, della durata di ulteriori 12 mesi presso l'area Gaia, in cui verranno sulla base dei risultati di laboratorio iniettati in falda tramite una rete di pozzi quelle sostanze ammendanti (substrati e nutrienti) che si saranno rilevate piu' efficaci nell'accelerare la declorazione riduttiva e portarla fino all'ottenimento dell'etilene (che, come detto e' una sostanza non contaminante) e monitorare gli effetti di tale declorazione. Se tale attivita' sperimentale avra' efficacia, questa tecnologia di bonifica potra' essere utilizzata, quale ulteriore attivita' complementare al sistema di bonifica attualmente in corso di appalto da parte di Sogesid SpA, su tutta l'area ex Farmoplant per ridurre la concentrazione dei solventi clorurati presenti in tutte le falde dell'area.

