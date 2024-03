Toscana: Ex Farmoplant di Massa, progetto per 'Bio-Remediation'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 mar - Mentre e' in corso la prima fase della gara pubblica per l'affidamento dei lavori di bonifica della Falda Sin-Sir di Massa e Carrara, che Sogesid Spa, su mandato e finanziamento della Regione Toscana, ha avviato con la modalita' dell'appalto integrato per complessivi 12 milioni, sempre a cura del Ministero dell'ambiente, della Regione Toscana e degli enti locali territoriali sono in corso di valutazione ulteriori attivita' messe in atto dai privati, complementari alle attivita' di bonifica della falda Sin-Sir gia' programmate e finanziate dalla Regione. Proprio per queste attivita' complementari ed integrative, si e' tenuto negli scorsi giorni, in area Gaia, presso l'impianto di depurazione del Lavello nel comune di Massa, un sopralluogo tecnico coordinato dalla Regione Toscana e realizzato con la collaborazione del Comune di Massa e del Consorzio Zia, volto a individuare l'area piu' idonea alla realizzazione, nel contesto della bonifica da parte di Edison Spa della falda sottostante l'area ex Farmoplant, di una fase sperimentale di 'Bio-Remediation'. 'Crediamo che questa sperimentazione - ha dichiarato l'assessora all'ambiente Monia Monni - possa positivamente contribuire alla bonifica della falda Sin-Sir nei Comuni di Massa e Carrara, un'attivita' per la quale la Regione Toscana ha da tempo investito non solo ingenti risorse finanziare, oltre 12milioni di euro come ormai a tutti e' noto, ma anche il proprio costante apporto in termini di coordinamento e di supporto agli Enti locali ed al Ministero competente. Siamo finalmente giunti al punto in cui dovremmo iniziare a vedere i primi risultati operativi di tutti questi sforzi, risultati da tanto tempo attesi da noi, dai cittadini e da tutte le imprese del territorio'.

