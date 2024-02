Toscana: agricoltura, 29 bandi e un totale di 245 milioni nel 2024-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 24 feb - La tempistica approvata per tutti i bandi in uscita nel 2024 in Toscana consentira' al mondo agricolo e forestale di programmare in tempi congrui le attivita' e gli investimenti che intende realizzare. In particolare, per i bandi Psr 2014-2022, si tratta di quelli del vecchio ciclo di programmazione, ne sono previsti tre e riguardano tutti le indennita' compensative per le zone montane e svantaggiate per un totale di 10 milioni. Per i bandi del Csr 2023-2027, si tratta della seconda annualita' di avvio che prevede 26 bandi di cui 11 che riguardano interventi "ambientali", cioe' a premio, a capo o a superficie, 15 relativi invece ad interventi ad investimento, per un totale di risorse per il 2024 pari a 235 milioni di euro, importo che rappresenta oltre il 31% della dotazione complessiva del quinquennio di programmazione assegnata alla Toscana per lo sviluppo rurale che ammonta a poco meno di 749 milioni euro. Nel 2023, il primo anno dell'avvio del nuovo ciclo, sono usciti in totale 9 bandi per un importo totale di 271 milioni (il 36% della dotazione complessiva) di cui 231 milioni dedicati tutti al biologico. Parallelamente ai bandi attuati a livello regionale, a partire dal 2024 usciranno anche i bandi gestiti direttamente dai Gal - Gruppi di azione locale (nell'ambito del metodo Leader). Si tratta sempre di risorse per lo sviluppo rurale, che fanno capo al Feasr, che saranno gestite direttamente dai Gal, in attuazione delle Strategie di sviluppo locale (Ssl) approvate dalla Regione per lo sviluppo dei territori marginali, quindi ulteriori opportunita' per il territorio.

