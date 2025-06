Torino-Lione: Rixi, ok avvio iter notifica 'autostrada ferroviaria' a Ue

Dopo flop gara, 'passo decisivo con Francia' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - 'Con l'accordo per avviare l'iter di notifica alla Commissione europea, tra Italia e Francia e' stato compiuto un passo avanti decisivo sulla cosiddetta 'autostrada viaggiante'. Dopo lo stallo a causa della gara deserta per l'Autostrada Ferroviaria Alpina, la nuova misura - una volta autorizzata - permettera' di rilanciare il servizio ferroviario. Il risultato e' il frutto di un lavoro intenso e coordinato, in sinergia con Regione Piemonte e la controparte francese. Ora avanti spediti, occorre utilizzare al meglio i fondi disponibili e continuare a investire su una infrastruttura strategica per l'Italia e l'Europa'. Cosi' in una nota il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, dopo la riunione della Commissione franco-italiana per la ferrovia Torino-Lione.

