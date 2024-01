Torino: Vallette, firma il 7 febbraio su accordo per ex uffici giudice di pace

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - Sara' sottoscritto il 7 febbraio l'accordo tra Regione Piemonte, Citta' di Torino, Agenzia del Demanio e Universita' degli Studi di Torino per la riqualificazione dell'immobile di via dei Mughetti 22/A a Torino. In quell'occasione sara' presentato il progetto di riqualificazione dello stabile che fino al 2019 ha ospitato gli uffici del Giudice di Pace.

La riqualificazione dell'immobile, finanziata con 10 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Piemonte, dara' il via a un processo di rigenerazione urbana per l'intero quartiere Vallette, con ricadute sociali ed economiche. Con una superficie di oltre 9mila metri quadrati, suddivisi tra diversi padiglioni, e un cortile esterno di circa 10mila mq, il complesso ospitera' un centro di servizi al lavoro e presidi territoriali di carattere sociale, sportivo, culturale, istituzionale e di servizio sociali e culturali.

Il Protocollo si inserisce nel nuovo modello gestionale del portafoglio immobiliare dell'Agenzia del Demanio. In particolare, la legge n. 41/23 prevede la possibilita' di trasferire in proprieta', a titolo gratuito, alcune categorie di immobili appartenenti al demanio storico artistico o al patrimonio disponibile dello Stato in gestione all'Agenzia del Demanio, su richiesta di Regioni, Comuni, Province e Citta' Metropolitane.

