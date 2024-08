Torino: Cer urbana PoliTo/ogr tra politecnico e ex Officine Grandi Riparazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 ago - Nasce per Torino la prima Comunita' di Energia Rinnovabile (CER) urbana tra gli edifici del campus del Politecnico di Torino e le ex Officine Grandi Riparazioni. La CER 'POLITO/OGR Torino', che sara' costituita a settembre, promuovera' lo scambio di energia tra il campus politecnico, il complesso delle OGR e le utenze e gli edifici circostanti. Un ecosistema in cui coesistono consumi elettrici rilevanti (strutture didattiche, laboratori, residenze di studenti, attivita' commerciali, iniziative culturali, e abitazioni) e superfici in grado di ospitare impianti fotovoltaici. Un progetto che sara' aperto a imprese e i cittadini che vorranno costituire Configurazioni di Autoconsumo.

'Valorizza da una parte le nostre eccellenze nella ricerca e innovazione sui temi della transizione energetica, dall'altra offriremo un esempio concreto al nostro territorio di come le comunita' energetiche possano contribuire a un futuro piu' verde, sostenibile e inclusivo ", ha dichiarato il Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati. Per il professor Romano Borchiellini, Referente del Rettore per l'Energy Center, 'i benefici economici generati dalle CER, oltre a remunerare i produttori di energia, saranno in parte destinati ai consumatori di energia, cosi' da alleviare la loro spesa energetica, e in parte ad azioni in ambito sociale anche attraverso l'erogazione di servizi ai membri della comunita''.

