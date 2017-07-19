Top Ten lavori, i bandi di maggiore importo pubblicati tra il 2 e il 10 luglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - 1 - A.S.L. BAT - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI Oggetto: Lavori relativi alla realizzazione del nuovo ospedale di Andria 90062670725201800037 Importo: 199.275.375 Termine: 01/10/2026 2 - CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SPA DI MILANO Oggetto: Lavori di realizzazione della S.P. ex S.S. 236 Variante di Goito Importo: 124.684.349 Termine: 05/08/2026 3 - LAZIOCREA S.P.A DI ROMA Oggetto: Procedura ristretta per il rinnovo dei servizi di assistenza e manutenzione della Rete Radio regionale del Lazio e sua evoluzione Importo: 74.929.139 Termine: 03/08/2026 4 - ROMA CAPITALE Oggetto: Project financing - Gara ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, dei lavori e dei servizi di gestione degli impianti sportivi di proprieta' di Roma Capitale, siti in via Bruno Pontecorvo - Municipio IX, SIS 9-20 e 9-21 CUI: S02438750586202400227 Importo: 60.776.950 Termine: 03/09/2026 5 - COMUNE DI CHIAVARI Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione della gestione unitaria degli impianti facenti parte del complesso sportivo ricreativo Le Piscine di Chiavari Importo: 47.584.092 Termine: 06/08/2026 Edt.

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