Top Ten lavori, i bandi di maggiore importo pubblicati tra il 2 e il 10 luglio -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - 6 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Gara 638698_cartella_5709 - DAC.0232.2026 Servizi di manutenzione ordinaria degli apparati in tecnologia Hitachi Rail STS S.p.A. presenti sulla Rete RFI.
Importo: 24.954.929 Termine: 27/07/2026 7 - PROMOTURISMO FVG DI TRIESTE Oggetto: Appalto integrato avente ad oggetto la sostituzione della seggiovia quadriposto A.A. denominata Valvan con nuova seggiovia esaposto A.A. presso il polo sciistico di Ravascletto/Zoncolan nel Comune di Sutrio Importo: 16.215.163 Termine: 10/08/2026 8 - FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA DI TRIESTE Oggetto: Gara 04-2026 - S.S. 52 Carnica - Lavori di ricostruzione del ponte sul Fiume Fella nei Comuni di Amaro e Venzone dal km. 0+800 circa al km. 1+190 circa Importo: 15.801.814 Termine: 28/08/2026 9 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Gara: 638698_cartella_5742 - DAC.0394.2026 Accordo quadro per servizi di manutenzione ordinaria degli apparati in tecnologia Progress Rail Signaling S.p.A. presenti sulla Rete RFI.
Importo: 15.467.697 Termine: 29/07/2026 10 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE TERRITORIALE LOMBARDIA Oggetto: Affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione, restauro e risanamento conservativo dell'immobile denominato Ex Caserma Melegnano sito in Lodi Importo: 11.236.594 Termine: 06/08/2026 Edt.
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