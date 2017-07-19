Top 200 Brand Reputation: Intesa, Unicredit e Eni sul podio per reputazione digitale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 dic - Al quarto posto c'e' Mediaset (73,5 punti), che sale di due posizioni, grazie 'all'acquisizione della tedesca ProSieben', ma anche 'all'intesa con Dazn e ai successi di 'Temptation Island' e 'La Ruota della Fortuna' che consolidano la leadership nel mercato televisivo'. Seguono: Poste Italiane (72,83), che beneficia di ricavi per 6,5 mld e un utile netto di 1,2 mld nel primo semestre 2025, della partecipazione in Tim e del traguardo dei 100 mila passaporti erogati attraverso gli uffici postali; A2a (69,6), sostenuta anche dal piano welfare da 72 milioni e dall'ottenimento del punteggio massimo nel rating di legalita' dell'Agm; Ferrari (68,93), forte della conferma di Vasseur come team principal con contratto prolungato e dei ricavi in crescita nel primo semestre 2025.

Entra nella Top 10 anche Enel (all'ottavo posto con 68,84) che beneficia di ricavi in crescita (oltre 40,8 mld nel I sem) e del lancio del bond multi-tranche da 4,5 miliardi di dollari, oltre al il buyback voluto dall'ad Flavio Cattaneo.

Terna e' nona (68,31 punti) grazie al green bond da 750 milioni di euro, all'avvio della posa del cavo sottomarino Tyrrhenian Link tra Sicilia e Sardegna, a un piano di sviluppo da oltre 23 miliardi di investimenti e all'utile in crescita con investimenti record. Ferrovie dello Stato Italiane (67,86) chiude la Top 10, in ascesa di 2 posizioni, grazie al piano strategico che prevede 20 mila assunzioni entro il 2029 e a un green bond da 800 milioni. Fincantieri (65,82) conquista l'undicesimo posto seguita da Tim (65,61), Cassa Depositi e Prestiti (65,5), Sky Italia (64,36), Armani (64,24), Iren (64,14), Pirelli (63,87), Banco Bpm (63,35), Ferrero (61,88), Webuild (61,45).

