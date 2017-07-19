Tlc:Gola, spegnimento rame al 2035 raggiungibile se si pianifica entro 2028-29-FOCUS

Rete in fibra ridurrebbe i consumi dell'energia dell'86% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - In Italia e' in corso "una normale migrazione di clienti dal rame alla fibra che sta andando ad una velocita' non elevata, per cui lavoriamo per far accelerare questo processo di migrazione, e' un trend normale, c'e' un'infrastruttura che viene progressivamente dismessa e che viene sostituita dall'infrastruttura in fibra". Lo ha detto a Radiocor Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, facendo il punto sullo sviluppo della fibra in Italia in occasione del suo intervento al Festival dell'Economia di Trento dove ha dichiarato che se la copertura in Italia fosse totalmente in fibra si ridurrebbero dell'86% i consumi energetici con un beneficio di un miliardo all'anno. Gli obiettivi dell'Unione Europea, secondo Gola, "sono assolutamente ragionevoli, il processo di switch off al 2035 e' un target ragionevole ma per realizzarlo bisogna implementarlo a livello italiano e va implementato per tempo, quindi con una serie di azioni di pianificazione che vanno definite molto prima, entro il 2028-2029".

In occasione del Festival, durante il panel 'Intelligenza artificiale e data center, da dove arrivera' l'energia', Gola ha anche annunciato che l'azienda sta puntando sulla creazione di piccoli data center, una rete di edge data center, sparsi nel territorio e utilizzando i propri siti. "Una rete di edge data center che avvicina la capacita' computazionale ai clienti, non solo migliora la qualita' del servizio e dell'interazione delle applicazioni dell'intelligenza artificiale ma riduce anche il consumo d'energia".

Tornando alla fibra, ai rapporti con il competitor FiberCop, dove e' confluita l'ex rete fissa di Telecom Italia, e all'ipotesi che le due realta' siglino un accordo, anche se solo di carattere commerciale, la decisione, ha chiarito, spetta agli azionisti di Open Fiber (Cdp e Macquarie)."Noi - ha chiarito - stiamo lavorando per migliorare e far crescere la nostra base di clienti e la nostra infrastruttura".

Sim.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 21-05-26 15:12:16 (0606)INF 5 NNNN