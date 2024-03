Tlc: Zingaretti, Urso e Giorgetti spieghino incapacita' Open Fiber per ultralarga

Interrogazione Pd alla Camera, a rischio investimenti Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - 'La realizzazione della 'Fiber to the home' (Ftth) e' uno dei piani portanti della digitalizzazione dell'Italia da raggiungere tramite il Pnrr. Per raggiungere gli obiettivi relativi alle aree grigie (non totalmente a mercato) sono state finanziati interventi tramite Infratel con Open Fiber e Tim. La situazione e' delicatissima e grande e' l'allerta per le continue notizie riguardanti l'incapacita' di OpenFiber di raggiungere gli obiettivi'. Cosi' nell'interrogazione sulla diffusione della banda ultralarga ai ministri dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e delle Imprese, Adolfo Urso, depositata alla Camera da Nicola Zingaretti insieme ai deputati Pd della commissione Trasporti Andrea Casu, Anthony Barbagallo, Valentina Ghio, Ouidad Bakkali, e Roberto Morassut.

Per Zingaretti, sintetizza una nota, 'si rilevano forti criticita' che mettono seriamente a rischio un investimento strategico per il paese previsto dal Pnrr. I maggiori ritardi in termini di avanzamento dell'investimento si registrano in Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta. E' inoltre molto grave che vi sia difficolta' a reperire un quadro certo e veritiero della situazione: i ministri Giorgetti e Urso hanno il dovere di riferire in Parlamento'.

