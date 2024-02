Tlc: Vodafone, da digitalizzazione e 5G opportunita' per Ue da mille miliardi

Secondo il rapporto 'Why Telecoms Matters" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 feb - Dalla digitalizzazione e dal 5G si apre un'opportunita' per l'Europa da mille miliardi di euro. E' quanto sostiene Vodafone che ha pubblicato un nuovo report dal titolo 'Why Telecoms Matters' che dimostra come la connettivita' di prossima generazione e la digitalizzazione dell'industria possano svolgere un ruolo cruciale per la competitivita' europea. Questa enorme opportunita' si basa sul potenziale dell'Internet industriale, che integra le macchine con sensori in rete, software, intelligenza artificiale e cloud, grazie alle reti 5G Standalone. La digitalizzazione dell'industria grazie alla connettivita' 5G avanzata puo' rappresentare la 'quarta ondata' della rivoluzione industriale con un valore stimato di 2.000 miliardi di dollari all'anno per il solo settore manifatturiero.

Tuttavia, secondo quanto evidenzia 'Why Telecoms Matters', l'Europa e' ancora lontana dal raggiungere gli obiettivi del decennio digitale 5G e si sta aprendo un allarmante divario di connettivita' tra l'Europa e gli altri Paesi, che potrebbe esporre i cittadini, le imprese e la societa' dell'Ue a rischio di un ulteriore declino economico. Da tutto cio' emerge l'importanza di facilitare investimenti per le infrastrutture 5G, per non lasciare l'Europa di fronte a un vuoto di finanziamenti di svariati miliardi di euro, aumentando il vantaggio di Stati Uniti e Cina in aree di crescita come l'intelligenza artificiale e la sicurezza informatica. Secondo Joakim Reiter, chief external & corporate affairs officer di Vodafone, "L'Europa e' alla vigilia di un'importante spinta all'innovazione e alla produttivita' grazie al 5GSA (il 5G standalone, ovvero con rete 5G del tutto autonoma, ndr) di prossima generazione e alla digitalizzazione che esso consente alle imprese e all'economia. Cosi' come il 4G ha sbloccato l'Internet mobile per i consumatori, il 5GSA puo' inaugurare l'era dell'Internet industriale e riportare l'Europa alla crescita.

L'Europa ha un'opportunita' da mille miliardi di euro per digitalizzare la propria industria e competere a livello globale, ma questo traguardo dipende interamente dalla velocita' di adozione. Il mandato quinquennale del prossimo Parlamento europeo e della prossima Commissione deve consentire all'Europa di correggere la rotta, riavviando la normativa sulle telecomunicazioni esistente e creando un quadro di mercato unico che attragga gli investimenti necessari per l'introduzione del 5GSA a un ritmo sostenuto".

Com-Sim

