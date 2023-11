Tlc: Urso, stiamo lavorando per portare da 6 a 15 V/m potenza antenne

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 28 nov - "Il problema inquinamento delle antenne esiste solo da noi in Italia. qui il limite e' di 6V/m in Europa questo arriva a 60 V/m. Ebbene abbiamo proposto una norma, gia' approvata dal Senato che ci permettera' di incamminarci sulla strada europea portando il limite comunque solo ad un quarto di quanto previsto in Ue. Questo ci permettera' di avere un sistema piu' connettivo nel Paese. Dobbiamo rimuove un tabu' fatto di limiti elettromagnetici come pure sul tema dell'energia nucleare aprendo agli impianti di terza generazione avanzata e di quarta generazione per dare energia continuativamente e a prezzo competitivo al nostro sistema industriale". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Itali Adolfo Urso durante il suo intervento all'Assemblea di Confindustria veneto Est attualmente in corso a Padova.

