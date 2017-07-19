Tlc: Urso, serve ponte tra ricerca e impresa per successo tecnologico dell'Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - "Il nostro obiettivo comune e' costruire un ponte solido in grado di collegare il mondo della ricerca accademica e quella dell'impresa". Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in un video messaggio al convegno conclusivo del programma Restart in corso a Roma.

"Questa - ha aggiunto - e' la condizione essenziale per restare al passo con i competitor; solo cosi' possiamo garantire all'Italia un futuro di successo tecnologico".

