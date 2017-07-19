Tlc: studio Luiss, fibra cruciale, in Italia copertura oltre 70%, take up basso

Solo 1 impresa su 3 usa l'ftth (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 feb - La fibra ottica e' il "sistema nervoso" essenziale per l'era dell'Intelligenza Artificiale e della transizione green, indispensabile per garantire i diritti di cittadinanza digitale e la competitivita' dell'Italia nel contesto internazionale. E' la fotografia scattata dalla ricerca Luiss "Fiber for human value", presentato nella giornata di lavori dal titolo: 'Fiber Switch On: l'accesso al futuro e' adesso' all'Universita' Luiss Guido Carli a Roma.

Dall'indagine Luiss "Fiber for Human Value", condotta su un campione di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, emerge che la fibra e' un "bene d'esperienza" il cui valore viene compreso appieno solo dopo l'uso, generando incrementi netti di produttivita' e migliorando la qualita' della vita dei cittadini. Il rapporto evidenzia come l'Italia, pur avendo raggiunto una copertura infrastrutturale d'eccellenza (71%), affronti un "paradosso della digitalizzazione" con un tasso di adozione fermo al 25% (dati Desi 2025), frenato da barriere culturali e da un deficit di competenze digitali del 45,75% (contro il 55,6% della media Ue).

Per quanto riguarda le imprese, solo una su tre usa la fibra Ftth (il 36%), ma quelle che la usano crescono il 20% piu' degli altri in termini di fatturato e organico, e mostrano piu' propensione alla trasformazione digitale. Anche la pubblica amministrazione viaggia a due velocita': gli enti connessi in Ftth mostrano un profilo di competenza nettamente superiore, con una conoscenza tecnica approfondita che tocca l'81,3% (contro il 51,9% degli enti non-Ftth).

Da qui la necessita' strategica a livello Paese di indirizzare e agevolare la dismissione (switch off) del rame - percorso tracciato anche a livello comunitario dalla Commissione Ue nel Digital Networks Act - accompagnandola con un necessario percorso di alfabetizzazione digitale.

In occasione dell'evento e' stato distribuito il volume della ricerca Luiss 'Fiber for Human Value. La fibra come motore di sviluppo economico e sociale'.

