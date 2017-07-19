Tlc: Slc Cgil, con contratto nazionale difeso il reddito dei lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 nov - "Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle Tlc e' una buona notizia.

E' una buona notizia per i lavoratori e le lavoratrici che avranno strumenti per difendere i loro interessi e i loro diritti durante una profonda fase di ristrutturazione del settore". Lo afferma il segretario generale della Slc Cgil, Riccardo Saccone.

"E' una buona notizia per la difesa del reddito dei lavoratori e in un momento in cui il governo diminuisce le loro retribuzioni di fatto, come anche Bankitalia certifica, il contratto prova ad adeguare la retribuzione salariale al costo della vita".

Inoltre, "e' un'ottima notizia per le lavoratrici edi lavoratori dei call center in outsourcing. Con il rinnovo del cotratto si pone un argine chiaro ai contratti pirata. I livelli salariali proposti dai contratti 'gialli' non sono piu' nemmeno lontanamente paragonabili a quelli indicati nel contratto sottoscritto ieri sera. Lo dovevamo a migliaia di lavoratrici e lavoratori di questo settore che non meritavano, dopo anni di battaglie, di ripiombare in un passato ingiusto".

