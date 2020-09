Tlc: Pisano, connettivita' sia interesse nazionale, Italia in ritardo ma puo' recuperare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - Per usare le tecnologie gia' esistenti e quelle che saranno sviluppate in futuro 'serve connettivita', senza una connessione capillare e veloce, in grado di coprire tutto il territorio, non sara' facile sviluppare l'economia del terzo decennio del terzo millennio'. Lo ha detto la ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, durante il suo intervento al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, sottolineando che in Italia 'siamo in ritardo, ma dobbiamo assolutamente iniziare a recuperare'. Quello della copertura 'deve essere considerato tema di interesse nazionale, cosi' come deve essere considerata di interesse nazionale la sua sicurezza', ha detto Pisano, spiegando che 'alle competenze degli attori privati si deve affiancare la capacita' di indirizzo pubblico per salvaguardare alcune esigenze'. La prima delle quali e' la geografia del territorio, visto che alcuni piccoli centri hanno connettivita' scarsa o inesistente. La ministra ha ricordato che tra le risorse del Paese ci sono le Pmi, ma anche i piccoli artigiani che hanno difficolta' a farsi conoscere in Italia e soprattutto all'estero perche' non hanno accesso all'e-commerce e alle altre piattaforme digitali: 'Tra le nostre risorse nazionali abbiamo un artigianato di lunga tradizione che abbiamo il dovere morale di sostenere e, grazie alla digitalizzazione, far conoscere a livello internazionale', ha detto.

Ars

(RADIOCOR) 06-09-20 13:21:06 (0081) 5 NNNN