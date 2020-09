Tlc: Pisano, affrontare subito 5G, guardare a sfide future non quelle passate gia' perse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - In Italia 'prima o poi dovremo fare i conti con il 5G' e 'non sarebbe male fare i conti prima piuttosto che aspettare dopo'. Lo ha detto la ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, durante il suo intervento al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, sottolineando che 'questa non e' la sede per definire il come, quali saranno i fornitori. Questo verra' definito nelle sedi opportune, ma e' importante cominciare a prendere in considerazione la quinta generazione di connettivita' mobile'. Secondo Pisano, 'se non riusciamo a essere lungimiranti nella nostra visione delle infrastrutture, queste tecnologie prima o poi arriveranno da noi e non sapremo come gestirle, perche' sappiamo che in Paesi vicini a noi ormai il 5G viene utilizzato ed e' gia' una realta'. Quindi forse e' meglio iniziare a porci le sfide future anziche' guardare a sfide passate nelle quali per altro hanno gia' vinto altri Paesi o altri soggetti'.

Ars

(RADIOCOR) 06-09-20 13:11:31 (0080)INF 5 NNNN