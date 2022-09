Tlc: Labriola, serve politica industriale di medio-lungo termine

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Novedrate, 16 set - 'Il settore delle tlc deve trovare delle politiche di medio-lungo termine assieme alle Autorita' e alla politica'. Lo ha dichiarato l'a.d. di Tim, Pietro Labriola, intervenendo a un convegno sull tlc organizzato da Fratelli d'Italia. 'E' importante parlare di politica industriale - ha aggiunto -: dobbiamo definire logiche di lungo periodo per un'industria che richiede tanti investimenti'. Labriola ha citato la necessita' di arrivare a un'indicizzazione dei prezzi all'inflazione e a un intervento sul fronte dell'energia, perche' il settore e' fra i principali consumatori. E' infatti necessario, ha proseguito, 'porsi il tema delle sostenibilita' del settore. C'e' un tema di politica competitiva: quando si parla di numero di operatori, nessuno si pone il tema se il mercato sia sostenibile con piu' di un certo numero di operatori'. In mercati comparabili come Usa e Brasile, ha notato ancora, c'e' un numero di gruppi tlc rispetto alla popolazione molto piu' basso e un ricavo medio per linea molto piu' alto.

Ppa-

(RADIOCOR) 16-09-22 18:23:15 (0541)INF 5 NNNN