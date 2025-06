Tlc: Italtel, accompagniamo trasformazione degli operatori, da telco a techco

Parla l'ad Carlo Filangieri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - 'Stiamo accompagnando gli operatori" di tlc "in questa trasformazione profonda, che richiede infrastrutture intelligenti, automazione spinta, sicurezza avanzata e una forte capacita' di integrazione". Lo ha detto Carlo Filangieri, ad di Italtel, al convegno di CorCom.

"Grazie al nostro Digital operation center e ai centri di eccellenza su Ai e cloud, offriamo soluzioni in grado di ridurre drasticamente i costi operativi e accelerare il time-to-market. La nostra visione e' chiara: le TechCo saranno protagoniste della digitalizzazione del Paese, con modelli customer-centric e servizi scalabili. In Italtel crediamo in una transizione fondata su competenze, innovazione continua e partnership strategiche per generare valore reale per clienti e stakeholder. Le TechCo saranno motore di digitalizzazione del Paese'.

