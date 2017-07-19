Tlc: Hansen, bene ritorno dello Stato, ma ci sono pure passi indietro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - "Siamo un settore importante per il Paese" e "il fatto che lo Stato rientri nel settore, in Tim attraverso Poste o anche direttamente in Sparkle, e' uno sviluppo positivo, sono ottimista". Lo ha detto Benoit Hanssen, co-ceo di WindTre, a Telco per l'Italia. "Ma per ogni passo che facciamo in avanti ci sono anche passi indietro, un esempio - ha aggiunto- e' il canone unico patrimoniale per i Comuni: cosi' come e' stato fatto disincentiva a portare le reti nei piccoli comuni.".

Sim.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 24-06-26 17:21:02 (0521)PA 5 NNNN