Tlc: Gorno Tempini, priorita' dare a Paese infrastruttura all'altezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Brescia, 08 feb - Il tema Tlc 'e' molto complesso, sapete quali sono le dinamiche. Ci sono anche degli importanti aspetti tecnologici da tenere in considerazione. Posso dire che per quello che ci riguarda dotare il Paese di una infrastruttura all'altezza e' una nostra priorita''. Lo ha detto il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, a margine dei lavori della 26esima edizione del Congresso Assiom Forex, in corso a Brescia, rispondendo a chi chiedeva cosa mancasse per sbloccare la partita sulla rete unica.

Ars

