Tlc: Gola, fibra sostenibile, taglia consumi energetici con beneficio da 1mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 21 mag - "La fibra, e' un'infrastruttura strutturalmente sostenibile: se in Italia fosse possibile sostituire integralmente le reti legacy con la fibra ottica, si potrebbe ridurre di circa l'86% il consumo energetico dell'infrastruttura di rete, con un beneficio stimato intorno a un miliardo di euro all'anno. Ma il suo contributo va oltre il minore consumo della rete: la fibra abilita anche una gestione piu' intelligente e in tempo reale della distribuzione energetica". Lo ha affermato Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, in occasione del suo intervento al Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Sole 24 Ore e da Trentino Marketing.

"Oggi, attraverso la nostra rete, sono connesse circa 30.000 cabine elettriche e 24.000 sedi della pubblica amministrazione, anche nei piccoli comuni raggiunti dal piano Bul (Banda ultra larga, ndr). In questi territori, dove la fibra non sarebbe arrivata senza l'intervento pubblico, la connettivita' consente di abilitare servizi essenziali: dalle scuole alle sedi comunali, fino alle farmacie rurali, che possono diventare presidi fondamentali per la diagnostica e, in prospettiva, per applicazioni di sanita' digitale supportate dall'intelligenza artificiale', ha spiegato.

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