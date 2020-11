Tlc: Furlan, molto positiva l'intesa sul contratto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 nov - 'Una notizia molto positiva la sigla del contratto nazionale per i lavoratori delle telecomunicazioni. Un accordo fortemente innovativo e di grande equilibrio tra le necessarie tutele e nuove garanzie per i lavoratori e le esigenze di crescita delle imprese. Un segnale di grande responsabilita' in un settore fondamentale per lo sviluppo del paese'. Lo sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, su twitter sulla firma stasera del contratto nazionale delle telecomunicazioni.

