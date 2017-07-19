Tlc: Fistel, bene incontro in Asstel, ora avviso comune e lettere a istituzioni

E autorita': Antitrust, Agcom, Consip e ministero Lavoro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 feb - "L'incontro in AssTel e' stato particolarmente proficuo. Ritengo che abbia segnato un passaggio importante nel delineare un percorso comune tra aziende e sindacato e, soprattutto, un punto di svolta nel coinvolgimento delle parti sociali rispetto al futuro del settore delle telecomunicazioni". Cosi' Alessandro Faraoni, segretario generale della Fistel Cisl, commenta il confronto avvenuto due giorni fa con l'associazione e gli altri sindacati. "Parliamo di un comparto che ha urgente bisogno di risposte concrete da parte delle istituzioni, ancora troppo distanti dalle reali criticita' che attraversano il mondo delle telecomunicazioni e non pienamente consapevoli delle conseguenze che ulteriori ritardi nello sviluppo delle infrastrutture e nella transizione digitale potrebbero determinare per il nostro Paese. Per questa ragione considero fondamentale la decisione condivisa di procedere alla sottoscrizione di un avviso comune e all'invio di quattro lettere indirizzate ad Agcom, al presidente dell'Agcm, alla ministra del Lavoro Calderone e a Consip. E' un segnale chiaro della volonta' delle parti sociali di assumersi fino in fondo le proprie responsabilita'".

Com-Sim

(RADIOCOR) 20-02-26 11:33:16 (0305) 5 NNNN