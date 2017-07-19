Tlc: Fistel, bene incontro in Asstel, ora avviso comune e lettere a istituzioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 feb - "Nel corso dell'incontro abbiamo affrontato anche il cambiamento in atto nel comparto Crm Bpo (i call center, ndr) e la necessita', non piu' rinviabile, di una trasformazione orientata a un modello pienamente digitale. Un percorso che deve coinvolgere anche il mondo AssoContact, valorizzandone le specificita', in particolare sul piano della digitalizzazione e della formazione delle persone", ha aggiunto il sindacalista.

"E' arrivato - aggiunge Faraoni - il momento che istituzioni, imprese e sindacato affrontino il cambiamento non piu' soltanto a parole, ma con atti concreti. Ognuno deve fare la propria parte, nel rispetto delle competenze e delle responsabilita' di ciascuno, all'interno di una visione condivisa. L'intera Federazione Fistel Cisl non si sottrarra' al confronto con il cambiamento. Oggi piu' che mai e' necessario che tutti dimostrino lo stesso coraggio: le aziende, rappresentando con trasparenza le reali difficolta'; le istituzioni, con interventi strutturali realmente orientati a sostenere la trasformazione; il sindacato, condividendo e socializzando anche le verita' piu' complesse, consapevoli che il percorso sara' impegnativo, ma che lo sarebbe ancora di piu' se ci limitasse a raccontare un mondo del lavoro che non esiste piu' con soluzioni che, seppur gradite nell'immediato alle persone, sono obsolete".

Per queste ragioni il sindacato rilancia "la proposta di una campagna di comunicazione congiunta all'interno delle aziende, con l'obiettivo di accompagnare il settore verso un cambiamento rapido e sostenibile, capace di tutelare l'occupazione e di offrire prospettive concrete per il futuro".

