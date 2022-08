Tlc: Ericsson, nel II trimestre salgono a 7,2 mld abbonamenti mobile broadband (+6%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ago - Nel secondo trimestre 2022 il numero di abbonamenti di tipo mobile broadband nel mondo e' aumentato di 100 milioni di unita', arrivando a un totale di circa 7,2 miliardi, con un incremento del 6% anno su anno. Oggi l'86% delle Sim in circolazione nel mondo permettono di accedere a Internet e app, ossia sono legate a un abbonamento alla banda larga mobile. E' quanto si legge nell'ultima edizione dell'Ericsson Mobility Report. La crescita degli abbonamenti alla banda larga mobile e il sempre maggiore consumo di video, porta anche ad un aumento del traffico dati da mobile che e' cresciuto del 39% nell'ultimo anno, per raggiungere i 100 Exabyte (EB, equivalente a 1 trilione di byte) di traffico dati mensile. La crescita rispetto al primo trimestre dell'anno e' stata invece dell'8 per cento. 'Non molto tempo fa - afferma Andrea Missori, amministratore delegato di Ericsson in Italia - le persone non avrebbero potuto immaginare un mondo con accesso istantaneo, dal proprio telefono, a gaming, chat, social network, musica in streaming o interi cataloghi di film. Queste sono solo alcune delle opportunita' offerte dal 4G, ancora oggi l'unico modo con cui miliardi di persone in tutto il mondo accedono a Internet. Il 5G agira' da catalizzatore per l'evoluzione. Le nuove reti sono implementate non solo per continuare a supportare la crescente domanda di dati e per abilitare nuovi casi d'uso in ambito industriale e consumer, ma anche per aiutare a ridurre il consumo di energia e contribuire alla transizione ecologica.'.

