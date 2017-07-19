Tlc: Di Raimondo (Asstel), rinnovo Ccnl contro dumping e per crescita digitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - 'In un contesto segnato da profonde trasformazioni tecnologiche e industriali, il rinnovo del Ccnl delle Telecomunicazioni rappresenta un passaggio decisivo per accompagnare l'evoluzione della filiera e rafforzare un modello di sviluppo sostenibile, fondato su qualita' del lavoro, innovazione e responsabilita' sociale'. Lo ha detto Laura Di Raimondo, direttore generale di Asstel, intervenendo oggi a L'Aquila nell'ambito del convegno 'Liberta' sindacale, concorrenza e dumping' secondo cui il contratto sottoscritto l'11 novembre 2025 'e' un vero e proprio contratto di trasformazione: non si limita ad aggiornare gli aspetti economici, ma introduce una nuova visione delle relazioni industriali'. Un'attenzione particolare, per Di Raimondo, e' stata dedicata al comparto dei call center e dei servizi di CRM/BPO, uno dei piu' esposti ai fenomeni di dumping 'per sostenere la trasformazione e la sostenibilita' del settore'.

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(RADIOCOR) 21-03-26 14:23:00 (0301) 5 NNNN