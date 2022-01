Tlc: Corte conti Ue sul 5G, Stati in notevole ritardo sulle reti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 24 gen - Gli Stati Ue hanno sperimentato notevoli ritardi nell'attuazione delle rispettive reti 5G e cio' sta ostacolando il raggiungimento degli obiettivi in termini di accesso e copertura. E' il giudizio della Corte dei conti Ue che ha pubblicato una relazione. Tra l'altro la Corte sostiene che 'sono necessari ulteriori sforzi per affrontare in modo coerente e concertato le questioni di sicurezza relative al dispiegamento del 5G'. Nel piano d'azione del 2016, la Commissione europea ha fissato al 2025 il termine ultimo per il dispiegamento del 5G in tutte le aree urbane e tutti i principali assi di trasporto. Nel marzo dello scorso anno, ha fissato un ulteriore obiettivo: realizzare la copertura 5G dell'intera Ue entro il 2030. La Corte rileva che solo meta' degli Stati membri hanno incluso tali obiettivi nelle rispettive strategie nazionali in materia di 5G.

Aps

(RADIOCOR) 24-01-22 19:15:05 (0590) 5 NNNN