Tlc: Corte conti Ue sul 5G, Stati in notevole ritardo sulle reti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 24 gen - La Corte rileva che nella Ue verranno spesi fino a 400 miliardi di euro entro il 2025 per sviluppare reti 5G a sostegno della crescita economica e della competitivita' future. Poiche' molti Stati membri sono rimasti indietro, la Ue 'e' ancora lontana dal cogliere i benefici offerti dal 5G', ha dichiarato Annemie Turtelboom, responsabile della relazione.

Tutti gli Stati membri (tranne Cipro, Lituania, Malta e Portogallo) hanno raggiunto l'obiettivo intermedio del 2020 di avere almeno una grande citta' con accesso al 5G. Molti Paesi sono pero' rimasti indietro con il dispiegamento delle rispettive reti 5G. La Commissione ritiene che, per 16 Paesi, la probabilita' di raggiungere l'obiettivo del 2025 sia, nella migliore delle ipotesi, media (Austria, Repubblica ceca, Estonia, Germania, Irlanda, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo e Slovenia) e, nella peggiore delle ipotesi, bassa (Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro e Grecia).

Al novembre 2021, 23 Stati membri non avevano ancora recepito la direttiva che, tra le altre cose, fissa termini ultimi per l'assegnazione delle bande pioniere per il 5G. Con l'attuale ritmo di attuazione, sottolinea la Corte, e' molto probabile che gli obiettivi fissati per questo decennio non verranno raggiunti.

Il dispiegamento del 5G porta con se' problemi di sicurezza.

I fornitori della Ue sono tenuti a rispettare le norme e gli obblighi giuridici europei . Ma sei degli otto maggiori fornitori, ad esempio Huawei (Cina) e Samsung (Corea del Sud), non hanno la propria sede principale nella Ue. Nei Paesi non-Ue, la legislazione puo' differire notevolmente dalle norme europee, ad esempio in termini di protezione dei dati personali. La Corte teme che gli utenti Ue possano essere soggetti a normativa non-Ue laddove i centri di controllo non siano ubicati ndll'Unione. Quando la sicurezza del 5G e' diventata una delle principali preoccupazioni a livello della Ue, la Commissione ha reagito rapidamente: il 'pacchetto di strumenti sulla cibersicurezza del 5G' e' stato adottato nel gennaio 2020. Ciononostante, 'era gia' troppo tardi per alcuni gestori di reti mobili che avevano gia' scelto i propri fornitori'.

Aps

