Tlc: Colao, problemi sulle aree bianche in via di risoluzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 lug - I problemi sulle aree bianche, a fallimento di mercato, "sono in via di risoluzione". Lo ha affermato Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione e la trasformazione digitale, parlando alla Stampa estera. Le gare precedenti a quelle fatte in ambito Pnrr, "sono state realizzate con logiche diverse, i problemi per quelle aree sono in via di risoluzione", ha precisato il ministro. "Penso che in passato si sia investito poco in formazione e forse non c'erano tante risorse".

