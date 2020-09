Tlc: Calcagno, timori su veto Ue a rete unica? polemiche strumentali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - Le preoccupazioni su un possibile veto da parte dell'Antitrust Ue riguardo al progetto di rete unica in Italia "sono polemiche strumentali". Lo ha detto Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb, a margine della Conferenza stampa Coni e Fastweb per la presentazione della partnership in vista delle Olimpiadi di Tokyo. "Ad oggi - ha aggiunto - non c'e' nulla sul tavolo, l'unico progetto e' quello di FiberCop e sara' l'Agcom a ragionarci".

In generale, ha aggiunto, "la semplificazione tutta politica della rete unica e' mal posta. Non ci sara' mai una rete unica" data la pluralita' di reti esistenti sia sul fisso che sul mobile. "Si puo' - ha concluso Calcagno- parlare di co-investimenti, come abbiamo fatto da quando siamo nati".

Sim

