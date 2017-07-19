Tlc: Butti, raggiunte con fibra 18,4 mln di famiglie, ora puntare su take-up

Nel video messaggio inviato al convegno Luiss (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 feb - 'Il Paese ha recuperato terreno sull'infrastruttura e oggi la copertura della fibra fino alle abitazioni sfiora il 78% delle famiglie, raggiungendo 18,4 milioni di nuclei familiari". Lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla Trasformazione Digitale, nel video messaggio inviato al convegno Luiss 'Fiber Switch on: l'accesso al futuro e' adesso'.

"Questo livello - prosegue Butti - pone l'Italia in una traiettoria di miglioramento nel confronto europeo, con la prospettiva di avanzare sensibilmente nelle classifiche continentali entro il 2026. Nonostante la costruzione di questa grande autostrada digitale, molte persone e imprese viaggiano ancora sotto potenziale: dobbiamo vincere la sfida dell'adozione. Il primo obiettivo per arrivare alla piena adozione sono le competenze; il secondo e' il take-up dei servizi digitali, passando da una logica infrastrutturale a una valorizzazione delle reti come piattaforme per servizi pubblici digitali avanzati'.

