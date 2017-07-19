Tlc: Asstel, servono decisioni rapide e sistema piu' semplice per frequenze

Parla il presidente Labriola dopo incontro di ieri al Mimit (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - 'La filiera delle telecomunicazioni ha bisogno di decisioni rapide di politica industriale: senza scelte tempestive rischiamo di compromettere la competitivita' digitale del Paese'. Lo ha detto il presidente di Asstel, Pietro Labriola, a commento dell'incontro che si e' tenuto ieri con Mimit, Mef, ministero del Lavoro, Dipartimento per la trasformazione digitale le organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl telecomunicazioni e Federmanager.

Per Labriola sono sei le priorita' per il rilancio del settore: 'Regole eque e chiare per attrarre investimenti, condizioni favorevoli allo sviluppo infrastrutturale, un sistema piu' semplice e trasparente per il rinnovo delle frequenze, il riconoscimento del settore come industria ad alta intensita' energetica, interventi strutturali per il comparto dei call center e politiche industriali che sostengano formazione continua e nuove forme di flessibilita' del lavoro".

L'incontro di ieri, ha aggiunto, "ha confermato la centralita' delle infrastrutture tlc per la competitivita' e l'innovazione del Paese. Il 5G e' un abilitatore fondamentale per le imprese italiane e per la crescita economica e l'allocazione dello spettro non e' solo una questione tecnica, ma anche industriale e strategica. E' fondamentale - ha proseguito - evitare logiche di breve periodo che potrebbero rallentare la trasformazione digitale e incidere sulla qualita' dei servizi. Serve un quadro regolatorio stabile e sostenibile, capace di tutelare occupazione, investimenti e sviluppo tecnologico'.

