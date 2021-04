Tlc: Asstel e sindacati a Orlando, favorire fondo di solidarieta' bilaterale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 apr - Asstel-Assotelecomunicazioni con le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni hanno inviato, nell'ambito delle attivita' connesse al rinnovo del Ccnl Tlc, al ministro del Lavoro Andrea Orlando e ai suoi uffici la richiesta per l'attivazione del percorso orientato a favorire la piena operativita' del fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

Infatti, in occasione del rinnovo del Ccnl Tlc, si e' convenuto, spiega una nota, congiuntamente di puntare su un sistema di tutele evoluto definendo l'avviso comune per la costituzione del fondo bilaterale di solidarieta' quale strumento di supporto alle politiche attive e passive, finanziato da imprese e lavoratori, e capace di accompagnare le aziende nei percorsi di formazione e di riqualificazione, per rispondere al processo di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale delle imprese della filiera, sostenendo gli investimenti volti a favorire nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Il fondo costituisce pertanto un progetto essenziale per garantire la sostenibilita' occupazionale e rispondere ai profondi processi di trasformazione industriale in corso nella filiera.Il percorso tecnico che adesso si apre con il ministero del Lavoro sara' accompagnato in parallelo da un dialogo con le istituzioni per promuovere un supporto economico esterno, aggiuntivo al finanziamento da parte di imprese e lavoratori, che ne acceleri l'operativita' nella fase di start-up.

Com-Sim

(RADIOCOR) 14-04-21 19:10:56 (0730) 5 NNNN