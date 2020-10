Tlc: Agcom, aggiornata la mappa broadband, utile anche per il piano voucher

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 ott - L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha aggiornato il proprio portale geografico https://maps.agcom.it, utilizzato per la broadbandmap che consente agli utenti di visualizzare la disponibilita' della banda larga presso oltre 30 milioni di indirizzi su tutto il territorio nazionale. Col nuovo rilascio del software e' stato migliorato il dettaglio delle mappe e sono state rafforzate le capacita' di storytelling digitale, attraverso le quali la rappresentazione grafica puo' essere arricchita con testi esplicativi. E' inoltre disponibile un nuovo sistema automatizzato di acquisizione dati per gli operatori di comunicazioni elettronica che possiedono proprie infrastrutture di rete d'accesso. Per consentire la configurazione tecnica dei sistemi, gli operatori interessati possono completare la procedura di iscrizione al link https://maps.agcom.it/registrazioneoperatori.

La nuova procedura di acquisizione dati e' utilizzata anche per il piano Voucher banda ultra-larga del Governo dedicato alle famiglie meno abbienti. Al fine di rilasciare il voucher, l'esecutivo, tramite Infratel, ha infatti individuato la broadbandmap quale migliore strumento per valutare la tecnologia piu' performante al singolo indirizzo civico del beneficiario del voucher, imponendo dunque agli operatori l'obbligo di utilizzare questo servizio per accedere al programma voucher.

Com-Sim

