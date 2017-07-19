Tlc: accordo tra Agcom e Iap, attenzione a comunicazioni commerciali di influencer

Obiettivo: garantire comunicazione on line piu' trasparente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 nov - L'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato un nuovo accordo quadro con l'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria (Iap) che rafforza e rinnova la collaborazione pluriennale tra le due istituzioni. L'obiettivo, spiega la nota, e' garantire anche online una comunicazione commerciale sempre piu' trasparente, corretta e a tutela dei consumatori.

Dal 2018 AGCOM e IAP collaborano attivamente per promuovere una comunicazione commerciale corretta nei confronti dell'utenza, valorizzando le rispettive competenze. Questa sinergia, ora rafforzata, rappresenta un modello di co-regolamentazione riconosciuto anche a livello europeo.

Rispetto agli accordi precedenti, il nuovo testo introduce elementi di innovazione, rispondendo alle sfide poste dall'evoluzione tecnologica e dalle nuove forme di pubblicita' digitale. In particolare, l'accordo dedica un'attenzione specifica a rendere riconoscibili le comunicazioni commerciali diffuse dagli influencer. Nell'ambito dell'accordo e' prevista anche l'adozione di Linee Guida con esempi pratici, checklist e glossario tecnico, per garantire trasparenza e correttezza nelle partnership digitali, nell'uso di hashtag come #adv, e nella gestione di affiliate link, codici sconto e live shopping.

Agcom e IAP svilupperanno, inoltre, progetti congiunti per contrastare fenomeni di pubblicita' non riconoscibile e manipolazione delle metriche, soprattutto sui social media.

L'accordo prevede la definizione di procedure condivise per la ricezione, classificazione e gestione delle segnalazioni, nonche' forme di coordinamento con le reti europee per affrontare i casi piu' complessi e quelli che superano i confini nazionali.

