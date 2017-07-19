Tinexta: partnership con IdentifAI contro deepfake e identita' sintetiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 feb - Tinexta Infocert - gestore di servizi per l'identita' digitale a livello europeo - ha siglato una partnership con IdentifAI, startup italiana specializzata nell'individuazione di deepfake e nella cybersicurezza. L'intesa servira' per contrastare la creazione di identita' digitali "ibride", costruite cioe' combinando dati reali, spesso rubati, e informazioni inventate. Si tratta di profili fittizi, generati con tecniche AI capaci di imitare voce, tratti somatici e movimenti del volto in modo estremamente realistico. In soli 3 mesi del 2025, nel mondo si e' registrato un +19% degli incidenti deepfake rispetto al totale di tutto il 2024, secondo un report ZeroThreat.

Il metodo per contrastare il fenomeno, spiega una nota, e' quello delle "reti antagoniste generative". La macchina si "allena" a distinguere cosa e' vero da cosa e' generato, usando l'AI come antagonista, appunto, di un'altra AI usata con fini malevoli. L'integrazione della piattaforma di IdentifAI nei sistemi di Tinexta Infocert consentira' di "riconoscere da remoto l'autenticita' dell'utente". Un passaggio utile, ad esempio, durante le procedure di registrazione digitale di account per servizi amministrativi, bancari e assicurativi. Il settore finanziario e' tra i piu' colpiti dai deepfake: gia' nel 2024 il 53% dei professionisti bancari e finanziari segnalava tentativi di truffa con immagini e video manipolati, secondo ZeroThreat. Per Igor Marcolongo, business evolution director di Tinexta Infocert e' 'fondamentale integrare tecnologie avanzate capaci di riconoscere e contrastare i deepfake'.

